'Speler die 4 miljoen euro waard is en weg wou bij Standard is plots een optie voor JPL-concurrent'

De voorbije jaren was Steven Alzate op huurbasis actief in de Jupiler Pro League. Een tussenstap in zijn carrière, leek het. Maar toch gaat het hem nu niet voor de wind. Zijn contract bij Brighton & Hove Albion wordt niet verlengd. Mogelijk profiteert er een Belgische ploeg.

Steven Alzate werd de voorbije twee seizoenen door Brighton uitgeleend aan Standard. In zijn eerste seizoen ging het erg goed en maakte hij veel indruk op de Rouches, maar afgelopen seizoen verliep het echter helemaal niet zoals verwacht.

Bij Standard liep het ondertussen helemaal mis op financieel en sportief vlak, wat duidelijk ook impact had op de spelers. Alzate kende een slecht seizoen en was niet meer gelukkig in Luik en dat had ook zijn impact.

Good luck, @StevenAlzate98 - and thank you for some fantastic memories in an Albion shirt! 😇 pic.twitter.com/kOQLKUQw4M — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 5, 2024

Uiteindelijk werd samen met de club besloten om hem vroeger dan eerst afgesproken terug naar Engeland te laten keren. Ook bij Brighton & Hove Albion kreeg hij deze zomer slecht nieuws te horen, dat werd snel duidelijk.

Alternatief voor Nikolas Sattlberger?

De Premier League-club besliste om zijn aflopend contract niet te verlengen. Daardoor is hij gratis op te pikken. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde nog steeds vier miljoen euro. Club Brugge was een jaar geleden al even geïnteresseerd in de middenvelder.

In de Jupiler Pro League zou Alzate bij de juiste club nog heel wat kunnen betekenen. Dat hebben ze nu ook begrepen bij KRC Genk, waar de middenvelder een alternatief zou zijn op het lijstje als Nikolas Sattlberger niet zou komen.