📷 'Speler van Standard weigert selectie om transfer naar andere Belgische club niet in gevaar te brengen'

Het blijft maar slechter en slechter gaan bij Standard. Dat bleek zaterdag ook nog eens tegen KAA Gent.

Hein Vanhaezebrouck liet heel wat toppers thuis voor het duel tegen Standard, maar nog slaagden de Buffalo’s erin om met 1-4 te winnen op Sclessin.

Ivan Leko was na de wedstrijd razend. Hij vertelde zonder blikken of blozen dat de club waarvoor hij werkt een totale grap geworden is en dat hij evengoed met 0-15 had kunnen verliezen, als KAA Gent volledig was geweest.

Ook de spelers hadden er duidelijk niet veel zin meer in. Transferjournalist Sacha Tavolieri meldt op zijn sociale media dat Gilles Dewaele zelfs een selectie voor het duel van zaterdagavond weigerde.

Transfer naar Westerlo

Volgens Tavolieri wil Dewaele een transfer niet in gevaar brengen door nog geblesseerd te geraken bij Standard. Hij zou interesse genieten van Westerlo, zo voegt Tavolieri er nog aan toe.

Dewaele heeft nog een contract tot medio 2025 op Sclessin, waardoor de zomermercato het ideale moment is om te vertrekken. Zijn marktwaarde wordt geschat op 1,2 miljoen euro volgens Transfermarkt.