'Na Leverkusen klopt nu Barcelona aan voor goudhaantje Club Brugge'

Bayer Leverkusen heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Het wil zich ook naar volgend seizoen versterken en Antonio Nusa is daarbij in beeld zijn als versterking. Al is er nu ook een absolute kaper op de kust met ... FC Barcelona.

Antonio Nusa leek tijdens de wintermercato op weg naar Brentford, maar door problemen bij de medische testen ging die deal uiteindelijk niet door. Brentford kocht uiteindelijk Igor Thiago, maar liet ook Nusa voorlopig nog niet los.

Toch zijn er ook heel wat andere teams geïnteresserd. Volgens het Duitse BILD wil niemand minder dan Duits kampioen Bayer Leverkusen Nusa wegplukken bij Club Brugge - dat nieuws kwam een paar dagen geleden al naar buiten.

© photonews

Nu is er met FC Barcelona volgens Directo Gol nog een extra gegadigde opgestaan. Ook de Catalanan zouden de winger zeer goed kunnen gebruiken. Het is wel nog de vraag in hoeverre Nusa aan plan A is bij een van beide teams.

Is Antonio Nusa het plan A bij een van beide teams?

Leverkusen zou eerder al een bedrag van om en bij de dertig miljoen euro op het oog hebben gehad voor Nusa. In dat geval zou Barcelona dat bedrag dus minstens moeten gaan evenaren om er de speler te willen bij halen.

De kans dat Nusa deze zomer bij Club Brugge blijft, lijkt steeds kleiner te worden. Of het een transfer naar Duitsland, Catalonië of nog een heel ander land wordt? Dat zal de komende weken duidelijk worden. We houden u graag op de hoogte ...