16-jarige Karetsas weet wat hij kan en laat dat ook zijn veel oudere ploegmaats weten: "Dat weten ze"

Konstantinos Karetsas maakt kans om in de belangrijke afsluiter van het seizoen speelkansen te krijgen van Domenico Oliveiri. De 16-jarige aanvallende middenvelder wil tegen Gent Europees voetbal afdwingen. Want dat verhoogt ook zijn speelkansen volgend seizoen.

Karetsas weet ook heel goed wat zijn sterktes zijn. “Dan denk ik toch mijn spelinzicht. Wat volgens mij als voetballer ook een kwaliteit is, is dat ik goed kan inschatten wat ik kan en niet kan", vertelt hij in HBvL.

Een tiener in een mannenkleedkamer, makkelijk moet het toch niet altijd geweest zijn. "Toen ik in de kleedkamer van Genk binnenkwam, was ik vijftien jaar. Ik wist toen niet meteen hoe ik me moest gedragen."

"Je wil geen te grote mond opzetten, maar je wil er ook wel bijhoren. Dat is even zoeken geweest, maar intussen voelt het alsof ook de oudere spelers gewoon mijn maten zijn. Als je goed speelt, zullen ze je uiteindelijk altijd respecteren.”

De voetbalkwaliteiten van Karetsas zijn dan ook onmiskenbaar. Geen grote mond, maar het tonen met daden. “In de kleedkamer ben ik nog altijd rustig en nederig, maar op het veld sta ik wel mijn mannetje."

"Om een voorbeeld te geven: als we met Genk een vrije trap krijgen en ik weet dat ik op het veld de speler ben met de beste trap, dan wil ik die vrije trap graag nemen. Dat weten de ploegmaats en ze geven mij daar ook vertrouwen in."