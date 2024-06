Speler van het jaar in Jupiler Pro League laat zich uit over zijn toekomst en spreekt ook over Barcelona

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Cameron Puertas werd verkozen tot speler van het jaar op de Pro League Awards. En dus mocht hij daar achteraf wel een en ander over zeggen. Hoe zit het met zijn toekomst? Hij geeft een aantal interessante inkijkjes.

In het Casino van Middelkerke werd Cameron Puertas verkozen tot Speler van het Jaar op de Pro League Awards. Daarna mocht de spelmaker het komen uitleggen voor de camera's van Extra Time met de ja/nee-vragen.

De speler was uiteraard blij met de prijs die hij kreeg, zeker omdat het ook een trofee is die door de collega's wordt uitgereikt: "Het doet deugd, het is misschien zelfs een mooiere prijs dan de Gouden Schoen op die manier."

Of Cameron Puertas deze zomer houdbaar is door Union SG? Dat lijkt een heel andere zaak te gaan worden, al wil hij voorlopig nog niet te veel spreken over een mogelijke transfer. "Ik wil eerst wat tot rust komen met de familie."

Niets is honderd procent zeker volgens Cameron Puertas

"In het voetbal is niets honderd procent zeker. Na de vakantie zullen we wel zien wat er zal gebeuren. Ik heb nog een contract bij Union SG en heb veel respect voor de club, ook al ben ik misschien wel klaar voor een nieuwe uitdaging."

Puertas is een grote fan van Real Madrid. Toch zou hij ook naar FC Barcelona gaan als dat een optie zou zijn: "Barcelona blijft net als Real een van de beste ploegen van de wereld. Als speler wil je er al lopend naartoe, ook al ben je fan van Real."