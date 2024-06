'Buffalo is einde contract, concurrent uit JPL wil hem graag in huis halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Eind november van vorig jaar brak Paul Nardi zijn onderbeen. Tegen STVV mocht hij zijn wederoptreden vieren. Een mooi moment, maar intussen zit de Franse goalie wel met vragen. Zijn contract loopt binnen enkele weken immers af.

Eind juni loopt zijn contract af en hij heeft nog geen antwoord gekregen over een mogelijke verlenging. "Ik weet nog niets over mijn eigen toekomst. Ik wacht nog op een antwoord van de club, dus het is nog onduidelijk."

"Hopelijk komt dat er in de komende weken. Het is uiteraard wat frustrerend; als speler wil je graag zekerheid. Ik raakte geblesseerd terwijl ik de clubkleuren verdedigde en heb laten zien dat ik snel kan terugkeren."

© photonews

Nardi zelf gaf aan zeker te willen blijven, maar Gent is dus nog niet zeker over wat het met de goalie gaat aanvangen. En dus zijn er ook alvast kapers op de kust die hem maar wat graag zouden willen inlijven deze zomer.

Charleroi wil Nardi binnenhalen

Sacha Tavolieri weet alvast dat er met Sporting Charleroi minstens één ploeg uit de Jupiler Pro League is dat hem graag zou willen binnenhalen. Zijn profiel zou passen bij de club en ook coach Rik De Mil ziet wel wat in hem.

Nardi was maandenlang buiten strijd dit seizoen, waardoor ze bij Gent in de winterstop een extra doelman (Schmidt) moesten aanwerven. De pikorde voor volgend seizoen is op die manier nog niet helemaal duidelijk.