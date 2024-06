Nieuwe domper voor Anderlecht: moeilijke tegenstander op komst

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

De Champions League-winst van Real Madrid is eigenlijk ook slecht nieuws voor RSC Anderlecht. Bij een overwinning van Borussia Dortmund was een ticket voor de poulefase van de Europa League namelijk binnen, nu moet nog een play-off gespeeld worden.

RSC Anderlecht wist vooraf dat het kant moest kiezen in de Champions League-finale uit eigenbelang. Borussia Dortmund had de Brusselaars een ticket in de poulefase van de Europa League kunnen bezorgen, maar zover kwam het niet.

En dus moet Anderlecht naar de laatste voorronde van de Europa League. Als die verloren wordt, wacht er wel nog het opvangnet van de poulefase van de Conference League. Een belangrijke troostprijs, maar financieel minder aantrekkelijk.

© photonews

De loting voor de laatste voorronde van de Europa League vindt plaats op 5 augustus, de matchen worden gespeeld op 22 en 29 augustus. Dan weten we welke groepsfase paars-wit uiteindelijk zal gaan halen dit seizoen.

Mogelijk geen reekshoofd in play-offs Europa League

Ondertussen is stilaan duidelijk welke ploegen de voorrondes van de Europa League zullen spelen. En als alle ploegen uit vroegere voorrondes doorgaan, dan is Anderlecht zelfs geen reekshoofd in de play-offs richting groepsfase.

Op die manier zou de loting ook heel wat pittiger kunnen worden. Geen Hearts of Shamrock Rovers, maar wel Ajax, Braga, Ludogorets en Plzen worden op die manier mogelijke tegenstanders. Een extra domper op de feestvreugde.