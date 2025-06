Nieuw topfiguur bij KV Mechelen: Nederlander zal voor veranderingen moeten zorgen

KV Mechelen stelde Jurgen Streppel aan als nieuwe 'director of football'. De Nederlander krijgt een dubbele rol bij Malinwa en partnerclub Helmond Sport, om de samenwerking verder te versterken.

Tom Caluwé, technisch directeur van KV Mechelen, kondigde onlangs aan de de plekjes gevuld zullen worden de komende dagen. Er wordt vooral gekeken naar wie hoofdcoach wordt.

Daarop blijft het nog even wachten, maar er werd alvast een 'director of football' aangesteld. Dat is Jurgen Streppel geworden, meldt Het Nieuwsblad.

De 55-jarige krijgt een overkoepelende rol bij KV Mechelen en Helmond Sport. Beide clubs werken heel goed samen, en willen dat alleen maar beter doen in de toekomst.

Streppel was in het verleden hoofdcoach bij onder meer Willem II, Heerenveen en Roda JC. Hij ging in 2022 aan de slag bij Helmond Sport.

Dat was ook de club waar hij zijn carrière als speler afsloot. De supporters van Mallinwa mogen dus een heel sterke samenwerking met Helmond Sport verwachten in de nabije toekomst.