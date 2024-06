Jesper Fredberg doet uitspraak die heel wat Anderlecht-fans blij zal maken

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Anderlecht greep dit seizoen naast de titel. Twee speeldagen voor het einde had paars-wit nog alles in handen, tot Club kwam winnen. Deze zomer zal er heel wat veranderen bij de club.

Jesper Fredberg maakte dit seizoen alles vanop de eerste rij mee. Hij weet dat er deze zomer heel wat kan veranderen en dat er sowieso versterking gehaald zal worden.

Bij paars-wit was Anders Dreyer de beslissendste speler van het seizoen. Dat beseft ook Fredberg. "Ik teken met twee handen zodat Dreyer zo'n seizoen kan herhalen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Maar we kunnen niet van één speler verwachten dat hij elk jaar een beslissende voet heeft in 30 doelpunten. Ons gevaar kwam dit seizoen te vaak over de rechterflank."

Fredberg denkt dat Dreyer ook volgend seizoen nog in het Lotto Park speelt. "Daar ben ik van overtuigd. Al lijkt het mij logisch dat hij op de radar van verscheidene grote clubs is opgedoken."

"Bij het juiste bod kan er altijd gesproken worden, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat er weinig spelers zijn die de offensieve én defensieve kwaliteiten van Dreyer kunnen matchen", besluit hij.