Teleurstelling groot in Genk na "slecht seizoen", wat liep er (nu weer) mis?

De laatste wedstrijd van vorig seizoen en de laatste wedstrijd van dit seizoen hebben voor Genk een pijnlijke overeenkomst: na afloop bleven de Limburgers telkens ontgoocheld achter in eigen huis.

Club Brugge kantelpunt

Vorig jaar werd de titel verloren op de laatste speeldag, dit jaar werd het laatste Europese ticket verloren. "Een enorme ontgoocheling", trapte Genk-trainer ad interim Domenico Olivieri een open deur in op de persconferentie achteraf.

"We waren goed aan de play offs gestart maar we konden te weinig scoren om punten te blijven pakken. De dubbele confrontatie met Club Brugge was het kantelpunt", ging Olivieiri verder. Ook tegen AA Gent kwam Genk niet tot scoren na een "evenwichtige partij al waren de betere kansen voor Gent. De verdediging loopt te ver achteruit bij de oprukkende Hjulsager die de bal dan fantastisch binnen trapt", analsyeert hij.

© photonews

Gebrek aan vertrouwen

Dat we een zeer matig Genk zagen in de Cegeka Arena wijt Olivieiri aan een gebrek aan vertrouwen. "We zitten in een negatieve spiraal. Dan is een pass van 5 meter lastiger dan eentje van 30 meter wanneer je vol vertrouwen zit", weet hij.

© photonews

Iets waarin zijn collega Hein Vanhaezebrouck hem bijtreedt: "Wij komen vanuit een positieve flow met veel gewonnen matchen. Zij gingen er op de laatste speeldag wellicht niet vanuit dat Cercle nog iets zou pakken tegen Club waardoor ze nog dat barrageduel moesten spelen. Dan kruipt er automatisch iets in het team en voelt alles zwaarder aan. Het kopje speelt een grote rol en bij ons zat dat meer mee", vindt Vanhaezebrouck.

De rug rechten

Afsluiten deed Olivieri met strijdvaardige woorden: "Het was dikwijls net niet dit seizoen. Vorig jaar waren we bijna kampioen, dit jaar was het een slecht seizoen. Nu moeten we opnieuw rechtstaan na dat slechte seizoen, dat doet Genk altijd. Volgend jaar moeten we opnieuw meedoen voor de prijzen."