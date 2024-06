Standard-saga stilaan te gek voor woorden: het is Venanzi menens voor terugkeer, maar dat hangt van deze man af

Wat gaat de toekomst van Standard nog brengen? Sinds Bruno Venanzi de fakkel overnam liep het grondig verkeerd. De ex-voorzitter ligt op de loer voor een terugkeer en heeft hiervoor een investeerder gecontacteerd.

Enerzijds is er nog een zaak lopende tussen Standard en Venanzi voor de ondernemingsrechtbank. Anderzijds speelt nog de mogelijkheid dat hij het terug voor het zeggen krijgt in Luik. Alleen is dat dan geen avontuur dat hij alleen zal willen aangaan. Of kunnen aangaan. Het eindresultaat komt alleszins op hetzelfde neer.

Volgens de RTBF heeft Bruno Venanzi een potentiële partner gecontacteerd. Een man met de naam Nicolas Lhoist, erfgenaam van een groot fortuin. Met die financiële middelen zit Lhoist sowieso niet stil. Hij investeert al op andere vlakken in de sportwereld en zou dus min of meer weten hoe het bij Standard in zijn werk moet gaan.

Redder van Standard al in voetbalwereld?

Lhoist is bijvoorbeeld een drijvende kracht achter het recente succes van Union Rochefort, dat gepromoveerd is naar Eerste Nationale in de ACFF. Voorts staat Lhoist aan het hoofd van de Tero Group samen met zijn broer en is hij eigenaar van de bar Knokke Out en de River Woods Beach Club. In Knokke en omgeving is hij dus zeer gekend.

Nicolas Lhoist zou de verwachtingen tegenover Venanzi overigens getemperd hebben: de schuldenberg van Standard (er is sprake van een bedrag van 80 miljoen euro) zou zelfs voor hem te groot zijn. Al is het niet uitgesloten dat er nog besprekingen komen met andere partners om hun project te vervoegen.