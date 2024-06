Internet gaat volledig los na overwinning van Gent tegen Genk: "Karma is a b*tch"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Racing Genk zal wellicht niet te lang willen blijven stilstaan bij het seizoen 2023-2024. Na een seizoen vol teleurstellingen grepen ze na de laatste speeldag ook nog naast het laatste Europese ticket.

Een tweetal maanden geleden leek Genk dan toch de kentering te hebben ingezet. Na een veredelde salonremise tegen Westerlo plaatste Genk zich toch nog voor de Champions Play Offs, ten koste van KAA Gent. Na 4 speeldagen in die play offs ontpopte Genk zich samen met Club Brugge tot outsider voor de titel. Club haalde het, Genk deemsterde helemaal terug.

Het huwelijk tussen Wouter Vrancken en Genk leek aan de start van de play offs ten einde te zijn maar werd nieuwe leven ingeblazen tijdens de play offs. Toch werd bekendgemaakt dat Vrancken volgend seizoen Hein Vanhaezebrouck zou opvolgen bij de Buffalo's. De trainer werd meteen wandelen gestuurd in Limburg.

"Blijf maar passen, wij gaan Europa in"

En nu wil het toeval dat uitgerekend Gent, de grote verliezer van de salonremise en toekosmtige club van Vrancken het laatste Europese ticket pakt ten koste van Racing Genk. Genoeg voer voor het internet om even los te gaan.

"Blijf maar passen, wij gaan Europa in", was het veelbetekenende spandoek van Gent-supporters na de wedstrijd. "Karma is a b*tch", wordt er door Zeno Standaert nog aan toegevoegd op Twitter:

De salonremise is duidelijk nog niet vergeten bij de volgers van het Belgische voetbal:

Die van Genk kunnen in hun salon blijven zitten. Als de andere ploegen Europa in gaan #GNKGNT — Gilles Segers💜💪👊 (@SegersGilles) June 2, 2024

En het verhaal Vrancken is nog eens een extra pigment: