Helemaal gratis, maar publiekslieveling wil niet bij Antwerp blijven

Antwerp zal een grote transformatie ondergaan deze zomer. Van de huidige kern zal er niet zoveel meer overblijven. Waarschijnlijk zal ook Chidera Ejuke vertrekken. De flankaanvaller is transfervrij, maar zoekt een andere oplossing.

Antwerp huurde Ejuke dit seizoen van CSKA Moskou, maar daar loopt zijn contract eind juni af. Ejuke is dus vrij om naar eender welke club over te stappen zonder transferprijs.

Een opportuniteit voor Antwerp? De technisch begaafde winger heeft andere plannen. Volgens bronnen in Nigeria wil hij het liefst naar de Bundesliga en heeft hij daar ook opties.

Tijdens zijn periode bij Antwerp scoorde Ejuke drie doelpunten in 29 competitiewedstrijden. Het voorgaande seizoen was hij op huurbasis bij de Duitse club Hertha Berlin, waar hij in 20 competitiewedstrijden speelde.

De vraag is of The Great Old wel degelijk geïnteresseerd was om hem te houden. Ejuke is wel graag gezien bij het Antwerp-publiek, maar zijn efficiëntie laat te wensen over.

Daarnaast zou hij niet slecht verdienen en wil Antwerp de tering naar de nering zetten. Ze zetten in op jonge, beloftevolle spelers die straks voor een meerwaarde verkocht kunnen worden.