Vergeten Rode Duivel speelde dit seizoen slechts 32(!) minuten, maar ploegmaat heeft er heel wat over te zeggen

Roméo Lavia heeft een door blessures geteisterd seizoen gehad en heeft slechts 32 minuten gespeeld voor Chelsea. Een kleine ramp, maar binnen zijn ploeg geloven ze er toch nog in naar volgend seizoen toe.

Het seizoen 2023-2024 kan eigenlijk volledig vergeten worden voor de 20-jarige Roméo Lavia. Na een transfersaga die de hele zomer duurde, verliet de Belg Southampton voor Chelsea aan het einde van de transfermercato voor ongeveer 65 miljoen euro.

Bij zijn aankomst raakte Lavia ernstig geblesseerd aan zijn enkel. Nooit kwam hij terug op topniveau en dus heeft de Rode Duivel slechts 32 minuten kunnen spelen op 27 december vorig jaar, waarop een hamstringblessure het einde van zijn seizoen betekende.

© photonews

Per speelminuut kostte hij Chelsea voorlopig meer dan twee miljoen euro. Toch gelooft ploegmaat Cole Palmer nog steeds in een topseizoen 2024-2025 voor Lavia. "Een van de zeer goede spelers met wie ik heb gespeeld, maar die we niet aan het werk hebben gezien omdat hij het hele seizoen geblesseerd was, is Lavia."

Nieuwe coach Maresca kent Lavia zeer goed

En de Engelse international ging verder bij Sport Bible. "Ik denk dat hij een van die spelers is waarvan de mensen gaan zeggen dat hij heel goed is, als hij terug aan spelen kan toekomen." Palmer zelf maakte indruk met 22 doelpunten in 34 Premier League-wedstrijden.

Goed nieuws voor Roméo Lavia: de nieuwe coach van Chelsea, Enzo Maresca, kent hem zeer goed. Hij was namelijk de coach van de U23 van Manchester City toen Lavia daar een echte steunpilaar was in 2020-2021. Laten we hopen dat hij de Belg weer op gang kan helpen ...