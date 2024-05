De emmer lijkt over te lopen bij Ivan Leko: "Deze club is een grap, en ik wil geen deel meer uitmaken van deze grap!"

Ivan Leko is teleurgesteld na de nieuwe nederlaag. Grote veranderingen zullen bij Standard moeten plaatsvinden, anders zal de Kroaat waarschijnlijk volgend seizoen niet meer aanwezig zijn als hoofdcoach.

Ivan Leko kon zijn teleurstelling niet verbergen tijdens de persconferentie na de nederlaag van Standard tegen Gent. De Rouches begonnen niet slecht, maar zonken volledig weg.

Gent had vandaag met 0-15 kunnen winnen

"Verdiende overwinning voor Gent. Het is een triest verhaal voor Standard. Wat we vandaag hebben gezien, de afgelopen weken... Om beleefd te zijn, felicitaties aan mijn collega en zijn team. Met een complete kern hadden ze vandaag met 0-15 kunnen winnen."

"Ik voel me erg triest. Is het mogelijk om te werken in deze context? Met maskers op en tegen onszelf liegen, al enkele weken. We hopen dat het ondanks alles goed zal komen, maar deze competitie is te serieus, deze club ook."

De meest trieste situatie in de carrière van Ivan Leko

"Dit is de meest trieste situatie in mijn carrière. Ik wist dat er problemen waren, maar er werd gesproken over ambities, over play-off 1 volgend seizoen. Dat bestaat gewoon niet. De club zal blijven bestaan, de club zal terugkomen. Vorig seizoen had Anderlecht grote problemen. Ze stonden tiende, twaalfde of vijftiende, ik weet het niet meer. Dit seizoen strijden ze voor de titel. Ik ben niet bang voor Standard, maar ik ben verdrietig en beschaamd dat ik deel uitmaak van het slechtste moment in de geschiedenis van deze club."

De volgende vraag ging uiteraard die over de toekomst van de Kroaat. Ivan Leko heeft altijd gezegd dat hij volgend seizoen op de bank bij Standard zal zitten. Maar als er een mooie aanbieding voor hem binnenkomt, hoe kan hij dan weigeren om deze huidige situatie te verlaten?

Ik wil geen deel meer uitmaken van deze grap

"Ik wil geen deel meer uitmaken van deze grap, maar ik ben nog steeds trots om de coach van deze club te zijn. Het zal weer goed komen, met of zonder mij. Maar op dit moment is deze club op elk niveau een grap. Van boven tot beneden. In 20 jaar heb ik hier bijna nooit gewonnen, als speler of als coach. En nu dit."