Bilal El Khannouss schept duidelijkheid over welke clubs mogen aankloppen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen

Bilal El Khannouss speelt vandaag zijn laatste match voor Genk, zoveel is duidelijk. Hij is blij dat hij nog een thuismatch krijgt om afscheid te nemen van het publiek. Daarna is het tijd om zich met zijn transfer bezig te houden. En mogelijk zelfs met de Olympische Spelen.

El Khannouss wil tegen Gent zijn club nog Europees voetbal schenken. En daarna... "In de zomer ga ik misschien naar de Olympische Spelen, maar mijn deelname zal van mijn transfer afhangen. Ik heb nog nergens getekend. Als mijn nieuwe club ‘neen’ zou zeggen, dan kan ik moeilijk naar Parijs gaan, toch?”, zegt hij in HBvL.

El Khannouss weet dus wel nog niet waar dat zal zijn. Liefst wil hij naar Duitsland. "Het liefst begin ik mijn voorbereiding meteen bij mijn nieuwe club. Het bepaalt toch je seizoen en het is hét moment om je te laten zien."

"Nogmaals: op dit moment is er niks concreets. Ik ben nog nergens op bezoek geweest. Mijn familie wel. In een paar landen. Welke? Goeie vraag (lacht). Ik wacht tot het seizoen gedaan is en focus me op onze match tegen Gent."

De spelverdeler is ook niet van plan eender waar te tekenen. Daar is hij te ambitieus voor. "Voor mij is het vooral belangrijk dat ik de juiste stap zet."

"Ik kan nu wel naar een paar clubs, maar dat zijn niet die waar ik heen wil. Ze passen niet bij mijn speelstijl of spelen geen Europees. Dat zijn dingen die het verschil maken. Ik zal mijn tijd nemen en binnenkort alle opties op tafel leggen.”