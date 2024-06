Voormalige wereldster houdt zijn mond als het over één Belgische speler in het bijzonder gaat: "De man is ongelooflijk"

Op de Circus Cup die dit jaar in Luik passeerde, was ook Edgar Davids te bewonderen. De voormalige Nederlandse ster van Ajax, Juventus, Barcelona... sprak zich ook uit over de kansen van de Rode Duivels op het EK.

Davids ziet ons ook als outsider omdat er nog veel jonge gasten zich moeten bewijzen. Het is een team dat, zou ik zeggen, in ontwikkeling is. Ik bedoel, ze hadden grote spelers. Zeer grote spelers. Nu hebben ze talent", klinkt het bij Sudpresse.

Over één speler houdt hij zich wel niet in. Voor Davids is Kevin De Bruyne het icoon van de huidige ploeg. "Het punt is dat ik meerdere spelers kan noemen omdat ik altijd iets te zeggen heb."

Davids neemt nooit een blad voor de mond. "Het is mijn mening, er is altijd iets te verbeteren. Maar toen ik Kevin De Bruyne ontmoette, had ik zoiets van, nee, ik heb niets te zeggen. De man is ongelooflijk."

De Bruyne heeft kwaliteiten die anderen niet hebben… "Ja, maar hij begrijpt vooral het spel. Daar begint het mee. Ik denk dat sommige jonge spelers een mentor nodig hebben die hen helpt, in plaats van te luisteren naar vrienden of mensen die geen idee hebben waar ze het over hebben."

In ieder geval zullen we de beste KDB nodig hebben om ver te geraken in Duitsland.