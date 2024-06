Niet slecht, helemaal niet slecht! Dit is wat Kompany gaat verdienen bij Bayern München

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is voor Kompany niet het belangrijkste, maar het is toch mooi meegenomen... Zijn contract bij Bayern München is natuurlijk een pak beter dan bij Burnley. De nieuwe coach van de Rekordmeister gaat er financieel zeker niet slechter van worden.

Kompany tekende een contract voor drie jaar bij Bayern en Sky Sports onthulde intussen wat hij er gaat verdienen. Na Anderlecht en Burnley krijgt hij nu uiteraard een Europees toploon. Hij verdiende iets meer dan vijf miljoen euro per jaar in Engeland, hij zal tussen de zeven en negen miljoen euro per seizoen verdienen bij Bayern. Een bedrag dat zelfs tien miljoen euro per jaar kan bereiken als Bayern alle mogelijke trofeeën wint. Het salaris van Kompany is vergelijkbaar met dat van sommige van zijn voorgangers (Hansi Flick en Julian Nagelsmann)./ Maar het is wel lager dan wat Thomas Tuchel verdiende (de Duitser verdiende minimaal 9 miljoen euro). Pep Guardiola en Carlo Ancelotti verdienden tussen de 12 en 15 miljoen euro per jaar toen zij bij Bayern aan het roer stonden. Kompany neemt ook zijn assistent Floribert Ngalula en performance manager Bram Geers mee naar Duitsland. Ook zij hadden dit drie jaar geleden nooit kunnen dromen.