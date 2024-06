Dortmund-coach Terzic blijft met gemengde gevoelens achter na verloren Champions League-finale

Borussia Dortmund speelde zaterdagavond de Champions League-finale tegen Real Madrid. De Duitsers verloren met 0-2, al had het er heel anders uit kunnen zien.

Dortmund kon voor de tweede keer in haar geschiedenis de Champions League winnen, maar dan moest het nog wel Real Madrid over de knie leggen.

In de eerste helft was Dortmund de betere ploeg en had het eigenlijk altijd moeten scoren. "We hebben zeer goed gespeeld, tot aan minuut 70", analyseert Dortmund-coach Edin Terzic.

"Daarna verloren we momentum in de wedstrijd. Hieruit moeten we uit leren. We zijn steeds gevaarlijk geweest bij het aanvallen, maar we konden niet scoren."

De Dortmund-fans trakteerden de spelers op heel wat applaus na de nederlaag. Ook verdiend na zo'n mooie run in de Champions League.

"Ik ben heel trots op wat we hebben gebracht", gaat Terzic verder. "Maar ik voel me ook wat leeg omdat we niet gewonnen hebben."

"We hebben een heel wisselvallig seizoen beleefd, met wel wat wedstrijden die onder ons niveau lagen. Vandaag hebben we alweer getoond wat voor een goed elftal we hebben."

Brandon Morren & Manuel Gonzalez