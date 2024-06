Frank Vercauteren laat zich duidelijk uit over de 'affaire Courtois'

Het understatement van de week? Dat is dat Thibaut Courtois een goede wedstrijd speelde tegen Borussia Dortmund. Voor de tweede keer in zijn carrière wint hij de Champions League met de Koninklijke en voor de tweede keer was hij daarbij zelf van groot belang. Hallo Domenico Tedesco?

Bondscoach Domenico Tedesco had Thibaut Courtois in zijn voorselectie van veertig spelers opgenomen, maar uiteindelijk gaat de doelman niet mee naar het EK in Duitsland omdat hij niet helemaal klaar zou zijn volgens de bondscoach.

Een hetze rond de aanvoerdersband een jaar geleden ligt aan de basis van de problemen tussen de Belgische doelman en de bondscoach. Tot op heden is er nog geen vergelijk gevonden, al gaf vader Thierry Courtois een voorzet en zette hij de deur nog op een kier.

Zondag was er in Tubeke een persmoment van de Rode Duivels. Daarbij kwam technisch directeur bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond RBFA Frank Vercauteren het uitleggen. Uiteraard werden er dan ook vele vragen gesteld over Courtois.

Geen verzoening voor het EK

"We hebben er al vaak over gesproken en de situatie is nu zo: spijtig genoeg zal het een EK worden zonder Thibaut. Maar we proberen wel een oplossing te vinden, dat is een must voor de federatie. Er zijn signalen gegeven, de boodschap is duidelijk", aldus Vercauteren.

Hij gaf ook nog wat mooie woorden mee voor de doelman: "Hij leverde zaterdag een prestatie af zoals we hadden verwacht van hem. Ik zag alleen maar positieve zaken: ik ben tevreden dat hij met Real gewonnen heeft en dat hij daartoe heeft bijgedragen."