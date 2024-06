Vader Courtois laat zich uit over situatie van zijn zoon richting Rode Duivels

Thibaut Courtois speelde op Wembley zijn derde finale in de Champions League. Met Real Madrid ging hij tegen Borussia Dortmund op zoek naar een zoveelste individuele prijs. Maar wat met de Rode Duivels?

Domenico Tedesco riep Thibaut Courtois uiteindelijk niet op voor het EK 2024 in Duitsland. Ook al is de doelman fit - anders speel je ook niet in de finale van de Champions League. De plooien rond de hetze rond de aanvoerdersband een jaar geleden?

Die lijken nog niet helemaal gladgestreken, al zat Courtois wel in de veertigkoppige voorselectie een paar dagen eerder. Ook Thierry Courtois - vader van Thibaut en aanwezig op Wembley voor de finale van de Champions League - heeft een mening.

"Het gevoel zit heel goed. Hij straalt veel vertrouwen uit en de ploeg ook", aldus vader Courtois op VTM 2 voor de start van de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. "Het gaat soms over pieken op het juiste moment zoals hij deed."

Deur nog steeds op een kier voor Courtois

Rest de vraag: wat met de Rode Duivels? Blijft die deur op een kiertje staan? "We gaan wel zien wat de toekomst brengt. Thibaut wenst de ploeg het allerbeste, nu zal hij tijd nodig hebben om te recupereren. Hij zal vanaan de zijlijn juichen voor de Rode Duivels."

"Wat er in de toekomst gaat gebeuren? Dat zullen we nog zien, maar hopelijk kunnen de plooien worden gladgestreken. We zullen zien, Thibaut heeft een mening en heeft die ook verkondigd. We gaan zien wat er gaat gebeuren."