Antwerp en KRC Genk zorgen voor een uniek fenomeen in het Belgisch voetbal

Zowel Antwerp als Genk kenden niet het meest vrolijke seizoen uit hun bestaan. Zeker bij Antwerp was het een hele ontnuchtering na het fantastische seizoen 2022-2023. Beide clubs zorgden ook voor uniek.

Antwerp

Antwerp was vorig jaar zowel kampioen als bekerwinnaar. Tel daar de Supercup nog eens bij en het was een fantastisch resultaat voor de oudste club van het land. Dankzij de titel mochten ze aantreden in de Champions League.

Alleen thuis tegen FC Barcelona werd er gewonnen en daardoor zat het Europees avontuur erop.

KRC Genk

Als vice kampioen mocht KRC Genk aantreden in de voorrondes van de Champions League. De ploeg had duidelijk het tegenvallend competitieslot nog niet verteerd want ze konden zich uiteindelijk enkel plaatsen voor de Conference League.

Daarin kon KRC Genk geen potten breken en het Europese seizoen zat erop met de winterstop.

Geen Europees voetbal

Antwerp eindigde de competitie als 6de en zag zo Europees voetbal uit hun vingers glippen. KRC Genk kon zondagmiddag tegen KAA Gent nog proberen om Europees voetbal te halen. ErEr werd echter verloren en daardoor zal KRC Genk komend seizoen geen Europees voetbal spelen.

Het was al van 1974 geleden dat zowel de kampioen (Club Brugge) als de vice kampioen (Standard) zich niet konden kwalificeren voor Europees voetbal in het seizoen na hun succes.