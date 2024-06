Frank Vercauteren spreekt ambitie uit voor Rode Duivels en heeft het over de blessures binnen de kern

Volg België nu via WhatsApp!

De spanning stijgt, want het EK - zonder Thibaut Courtois - komt steeds dichterbij voor de Rode Duivels. Zondag kwam technisch directeur van de voetbalbond Frank Vercauteren het uitleggen op een persconferentie.

Dat de spanning stijgt? Dat is volgens Frank Vercauteren alleen maar goed: “Je hebt dat nodig voor zo’n toernooi. Dat zijn de momenten waar je het voor doet", aldus de technisch directeur die het ook al had over de zaak rond Thibaut Courtois.

Vercauteren begint aan het EK met wel wat ambitie: "Wat deze groep kan, weet ik niet. Ik kan niet in mijn glazen bol kijken. Er is maar één doel als je naar zo’n toernooi gaat. Dat geldt voor iedereen. De groepsfase is zeer belangrijk en daarna is alles mogelijk."

Rest nog de belangrijke vraag wie er allemaal zal bij zijn op het EK, want er zijn toch hier en daar wat twijfels. Enkele Rode Duivels trainden dit weekend nog individueel en daar had de sterke man ook wel wat over te zeggen.

Het plan is en blijft hetzelfde

"Het plan is en blijft om met 25 spelers te gaan naar het EK. Maar dat hangt af van de blessures en de beschikbaarheden. De uiteindelijke selectie moet pas op 7 juni binnen", aldus nog Vercauteren - een 26e man wordt dus voorlopig niet opgeroepen.

Of Keita en/of Engels alsnog in het team zullen komen? "Alles verloopt goed, het is alleen jammer dat er geblesseerden zijn, maar dat verloopt goed." Dat Theate, Vertonghen en Tielemans gewoon naar het EK gaan lijkt nog steeds heel groot.