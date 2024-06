Het onverwachte pad van Vincent Euvrard: Van ontslag tot kans in de Jupiler Pro League

Een bewogen seizoen, maar Vincent Euvrard sluit af met een opportuniteit. Eindelijk krijgt hij zijn volwaardige kans in de Jupiler Pro League.

Een bewogen seizoen voor Vincent Euvrard

Vorig seizoen kon Vincent Euvrard de promotie afdwingen met RWDM. Hij werd echter al ontslagen nog voor hij zijn eerste wedstrijd op de bank mocht zitten bij de Brusselse club. In de loop van het seizoen nam hij het stuur over bij Zulte Waregem.

Er was maar één doelstelling en dit was terug promoveren naar de Jupiler Pro League. Dit liep echter anders af. Dankzij de overstap van Timmy Simons van FC Dender naar Westerlo krijgt Euvrard nu toch zijn kans in de Jupiler Pro League.

Een afscheid met gemende gevoelens

“Ik neem met gemengde gevoelens afscheid van Zulte Waregem, waar ik een sterke band opbouwde met de spelersgroep en de stafleden, maar de kroon niet op het werk kon zetten. Ik neem niet graag afscheid van een club als ik niet voor een tastbare vooruitgang heb kunnen zorgen. Dat lag anders in het verleden", opent Vincent Euvrard.

"Drie keer stapte ik in om een ploeg voor de degradatie te behoeden, drie keer bereikte ik de finale voor de promotie of de barrageduels en één keer veroverde ik de titel”, stelt Euvrard, die het dus stilaan wel gezien had in de Challenger Pro League.

Opnieuw een tandem met Julien Gorius

“De tijd leek me rijp om het hoogste niveau te ontdekken en ook daar een mooi verhaal neer te pennen”, vertelt Euvrard “Met veel enthousiasme ben ik vastberaden om mijn steentje bij te dragen bij FCV Dender, waar ik me kan identificeren met de waarden van de club."

"FC Dender werkt met een beperkt budget en is bescheiden, maar toont zich tegelijkertijd wel ontzettend competitief met een grote zegedrang. Julien Gorius trok me over de streep. Ik legde eerder al samen met Gorius gedurende drie seizoenen een succesvol traject af bij RWDM. Ik kijk ernaar uit om opnieuw een tandem te vormen”, sluit hij af tegenover Het Nieuwsblad.