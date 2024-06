🎥 Vincent Kompany legt zijn filosofie uit en dist unieke anekdote op van het prille begin bij RSC Anderlecht

Vincent Kompany werd ondertussen al voorgesteld aan de pers bij Bayern München en heeft ondertussen ook zijn filosofie uitgelegd in een video van de club. Daarbij heeft hij het ook onder meer over RSC Anderlecht.

Burnley degradeerde uit de Premier League, maar zal dat niet doen met Vincent Kompany. Die koos voor een nieuw avontuur bij Bayern München. En daardoor waren velen verrast, al is het op zich ook geen hele gekke zaak.

De filosofie van Vince The Prince heeft de Beierse fans ondertussen al gecharmeerd en daarover ging het ook bij zijn presentatie. Bayern München werd dit seizoen amper derde op achttien punten van kampioen Bayer Leverkusen.

Kompany spreekt over zijn filosofie

Ook RSC Anderlecht wordt daarbij niet vergeten: "Ik deed op mijn zesde een test bij Anderlecht en scoorde een eigen doelpunt. Maar ze zagen toch iets in mij", deed hij uit de doeken hoe zijn voetbalverhaal ooit begon.

Kompany verklaart dat dit een aanzienlijke invloed heeft gehad op zijn manier van denken over voetbal: "Ik weet niet of het een filosofie is, maar het is een idee. Het is een doel. Ik heb altijd in de beste teams gespeeld. Doelpunten maken is voor mij het belangrijkste".

"Ik denk dat dit perfect overeenkomt met wat Bayern wil overbrengen. Bayern behoort tot de grote teams en ik hoop dat we dat volgend seizoen kunnen laten zien", aldus nog Vince The Prince die ook het ook onder meer had over Pep Guardiola.