Hein Vanhaezebrouck verlaat Gent met duidelijke opdracht voor Vrancken: "Aan hem om beter te doen dan mij"

Het hoofdstuk Hein Vanhaezebrouck is definitief afgerond in Gent. Het laatste wapenfeit van Vanhaezebrouck: Gent voor het tiende jaar op rij naar Europa sturen. De opdracht voor zijn opvolger is dan ook duidelijk.

"Het tiende jaar op rij Europees en zeven keer was ik er zelf bij. Europees halen is bij een topclub altijd een doelstelling maar tien jaar op rij is toch wel speciaal", begon Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie na de 0-1 overwinning tegen RC Genk in de Cegeka Arena.

"Het is aan mijn opvolger om beter te doen", grijnst hij veelzeggend op de persconferentie. Die opvolger is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Wouter Vrancken, ex-trainer van RC Genk.

Hoopvol gestart

"Dit seizoen waren we super hoopvol gestart maar na Nieuwjaar hebben we de hoop op meer moeten opgeven. Dat was jammer dat die hoop abrupt werd afgebroken. Want ik was er ondanks de kleine kern van overtuigd dat we dit jaar konden meedoen voor de hoofdprijzen", overschouwt Vanhaezebrouck zijn laatste seizoen als trainer van Gent.

Kopen in plaats van verkopen in januari

En dat is iets wat hij zijn opvolger gunt: "Meer financiële middelen en hopelijk worden zijn kwaliteiten in de spelerskern niet afgepakt na een half jaar. Misschien kan de kern dan ook eens versterkt worden. Vergeet niet dat wij bij ons kampioenenjaar Moses Simon en Kenny Saiëf hebben aangetrokken tijdens de winter."

Een stevige uitdaging dus voor Wouter Vrancken al hoopt Vanhaezebrouck dat hij van het bestuur de nodige middelen zal krijgen.