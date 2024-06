Hoe de terugkeer van Axel Witsel nu precies tot stand kwam: Tedesco begon te twijfelen

Volg België nu via WhatsApp!

Toen de bondscoach dinsdag zijn selectie aankondigde, was de terugkeer van Axel Witsel allang geen geheim meer. De verdediger/middenvelder had een goed gesprek gehad met Domenico Tedesco en stelde zich onmiddellijk beschikbaar. Maar hoe is dat nu juist tot stand gekomen?

Na de oefenmatchen tegen Ierland en Engeland had Tedesco zorgen. Hij had tegen Ierland Faes-De Winter uitgeprobeerd, maar daar ging te weinig voetballend vermogen van uit. Tegen Engeland werd dat Vertonghen-Debast, maar daar zat hij dan weer met de positionele foutjes van Debast.

Toen begon het idee te rijpen om eens met Witsel te praten. En veel gras liet hij daar niet over groeien. Wat natuurlijk ook meespeelde is dat de veteraan bij het begin van zijn opdracht nog als middenvelder speelde, maar in de loop van het seizoen verdediger werd.

En een sterkhouder werd bij Atlético Madrid. Een Witsel die op topniveau speelt op een positie waar je zorgen hebt... dat is een no brainer. Als middenvelder komt hij zelfs niet meer in aanmerking, daar heeft de bondscoach genoeg opties.

Een telefoontje naar Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku nam zijn laatste twijfels weg. De twee grote sterkhouders verwelkomden Witsel met open armen terug. Hij is hun maatje en ze weten ook wat hij voetbaltechnisch kan bijbrengen.

Die twee dromen van eremetaal op 14 juli en iedereen die hen daarbij kan helpen, is meer dan welkom. De jonge gasten zullen zich trouwens mogen vasthouden de komende weken, want de eerste signalen zijn dat KDB en Big Rom met enorme focus zijn aangekomen in Tubeke.