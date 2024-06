Thibaut Courtois zorgt voor frustratie bij Anderlecht: CL-winst Real is slecht nieuws

De Champions League-winst van Real Madrid is ook slecht nieuws voor Anderlecht en vooral voor Jesper Fredberg. Daar hoopten ze dat Borussia Dortmund zou winnen, want dan had een plaats in de poulefase van de Europa League gewenkt.

Maar nu moeten ze dus naar de laatste voorronde van de Europa League. Als die verloren wordt, moeten ze naar de poulefase van de Conference League. Bij winst van Dortmund hadden ze rechtstreeks naar de Europa League gemogen. De loting voor de laatste voorronde van de Europa League vindt plaats op 5 augustus, de matchen worden gespeeld op 22 en 29 augustus. Jesper Fredberg zal Thibaut Courtois wel een paar keer vervloekt hebben. De teruggekeerde doelman stond meteen op een heel hoog niveau te keepen en hield Dortmund vooral in de eerste helft van een voorsprong. Voor Fredberg betekent het dat hij zijn kern heel snel zal moeten rond hebben, voor de transfer deadline, aangezien ze al eind augustus heel belangrijke matchen spelen. En hij heeft nog wel wat werk. Een paar verdedigers, snelle flanken, een technisch sterke middenvelder... Daarnaast zal hij ook nog een paar uitgaande transfers moeten afwerken. Hij blijft nog een paar weken in het land, want zijn kinderen hebben toch nog geen vakantie. Dat wordt aanpakken...