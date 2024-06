🎥 Recordtransfer Igor Thiago neemt afscheid met emotionele boodschap

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het verhaal van Igor Thiago bij Club Brugge is helemaal geschreven. De aanvaller verlaat blauw-zwart en kiest voor een avontuur in de Premier League bij Brentford. Die deal werd afgelopen winter al gemaakt.

Igor Thiago was einde 2023 aan een paar weergaloze maanden bezig bij Club Brugge en dat had ook de topclubs in het buitenland wakker gemaakt. Vanuit de Premier League werd snel gehandeld én ook meteen een deal gevonden.

Thiago werd voor 37 miljoen euro gekocht door Brentford - dat eerst nog aasde op Antonio Nusa. In de deal zat vervat dat de transfer pas zou doorgaan na het seizoen en dat de spits dus eerst nog op zoek kon naar goede resultaten met Club Brugge.

Igor Thiago neemt afscheid met emotionele boodschap

Dat zou lukken, want de halve finales van de Conference League werd gehaald en tegen alle verwachtingen rond Nieuwjaar in werd ook nog de titel gepakt door Club Brugge. Nu heeft de Braziliaanse aanvaller afscheid genomen van blauw-zwart.

Para sempre um 𝐁𝐫𝐮𝐠𝐞𝐬 𝐁𝐨𝐲. Thanks for everything. 💙🖤 pic.twitter.com/7vRhmXFPGc — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 1, 2024

"Het is tijd om afscheid te nemen na een geweldig seizoen", aldus Thiago in een videoboodschap richting de supporters. "Het is tijd om mijn vleugels uit te slaan. Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens. Ik ben en blijf voor altijd een Bruges Boy."

Afgelopen zomer kwam hij voor acht miljoen euro over van Ludogorets. Uiteindelijk wist de 22-jarige dit seizoen maar liefst 29 keer te scoren en zes assists af te leveren in (over alle competities heen) 55 officiële wedstrijden.