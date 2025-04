JPL-club gaf alle analisten lik op stuk: "Wij zijn een anomalie"

Dender heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt en zich verzekerd van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Waar analisten hen vooraf bij de laatste vier plaatsten, bewees de club onder leiding van sportief directeur Julien Gorius het tegendeel.

De promovendus wist de playdowns te vermijden en kroonde zich tot een van de verrassingen van het seizoen. Met een overwinning tegen Westerlo begon Dender meteen sterk aan de Europe Play-offs. De ambities blijven echter bescheiden, benadrukt Gorius. "We spelen altijd om te winnen, maar het blijft match per match bekijken. In de competitie heeft iedereen van iedereen kunnen winnen. Mentaal zitten we goed, dat kan in ons voordeel spelen", zegt hij in GvA.

De grootste uitdaging van het seizoen, het behoud, werd al in maart veiliggesteld. "Dat was ons voornaamste doel. Het feit dat we dat zo vroeg konden realiseren, is fantastisch. De playdowns vermijden was cruciaal, want die hadden het stressniveau serieus verhoogd. Nu kunnen we vrijuit spelen."

Ondanks een sterke competitiestart wist Dender dat het geen makkelijke opdracht zou worden. "Een ploeg met beperkte ervaring in eerste klasse kan nooit in juli al zeggen dat ze niet tot het einde moet knokken. Maar we hebben een heel seizoen niet bij de laatste vier gestaan, dus we zijn er verdiend in gebleven."

Gorius verwijst naar het grillige competitieformat waarin de scheidingslijn tussen succes en strijd tegen degradatie flinterdun is. "De Jupiler Pro League is in twee gekapt. De eerste zes à zeven ploegen strijden voor Play-off 1, de rest probeert de playdowns te vermijden. Vier clubs achter je houden is enorm moeilijk."

Toch is Gorius tevreden met de manier waarop de club zich staande hield. "Bij Dender moeten we onze ambities realistisch houden. De doelstelling was om in twee à drie jaar naar 1A te promoveren en daar te blijven. Dat hebben we gerealiseerd, al wisten we dat de foutenmarge klein was."

Analisten hadden weinig vertrouwen in Dender en schatten hen vooraf in als een degradatiekandidaat. "Omdat we een laag transferbudget hadden, verwachtte niemand dat we het zouden redden. Maar we kozen voor een hongerige spelersgroep met een mix van jong talent en ervaring. Onze staf heeft er het beste uitgehaald."

Over de kritische voorspellingen vooraf blijft Gorius nuchter. "Ze baseren zich op cijfers en budgetten, dat is logisch. Maar Dender is een anomalie, en analisten vergissen zich soms. Dat verandert niets aan ons werk. Wij hebben getoond dat het anders kan."