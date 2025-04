Is hij wel spek voor de bek van Club Brugge, laat staan Anderlecht? Duitsers hebben wel héél hoge eisen

De strijd tussen Anderlecht en Club Brugge wordt niet alleen op het veld, maar ook op de transfermarkt uitgevochten. Beide clubs speuren naar versterkingen voor hun middenveld en hebben daarbij hun oog laten vallen op de Duitser Caspar Jander.

De 22-jarige spelmaker van Nürnberg is echter een dure vogel, mogelijk zelfs té duur voor de Belgische topclubs. Jander maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van MSV Duisburg naar Nürnberg, waar hij zich meteen ontpopte tot een sterkhouder.

Met drie doelpunten en zes assists in 28 wedstrijden heeft de ex-jeugdinternational zijn waarde op de Duitse velden al ruimschoots bewezen. Geen wonder dus dat er heel wat interesse is in zijn diensten, zowel uit België als uit de Bundesliga.

Zelfs voor Club te gortig

Volgens Sky Sport behoort Anderlecht nu ook tot de geïnteresseerde clubs. De Brusselaars willen hun middenveld versterken, maar botsen op een obstakel: de prijs. Nürnberg mikt op een transfersom van zo’n 20 miljoen euro, een bedrag dat zelfs Club Brugge wellicht te gortig vindt.

De entourage van Jander schat zijn waarde eerder op 8 à 10 miljoen euro, maar ook dat blijft een stevige som voor Belgische begrippen. Blauw-Zwart is wel gewend om diep in de buidel te tasten. Met de waarschijnlijke miljoenentransfer van Ardon Jashari in het vooruitzicht zoekt Club al naar een potentiële opvolger.

Met Hugo Vetlesen en Casper Nielsen zijn er intern al opties, maar Jander zou een extra kwaliteitsinjectie betekenen. Toch rijst de vraag of Dévy Rigaux, de sterke man achter de transfers, bereid is om zoveel geld neer te tellen.

In Brussel bekijkt Olivier Renard, sportief directeur van Anderlecht, zijn opties. De paars-witten hebben al Cedric Hatenboer als mogelijke versterking gestrikt, maar met het nakende vertrek van Leander Dendoncker blijft er ruimte voor een extra middenvelder. Jander zou perfect in dat plaatje passen, mits een haalbare transfersom.

Naar de prullenbak?

Naast de Belgische clubs tonen ook ploegen uit Engeland en Duitsland interesse. Brentford en Wolverhampton worden genoemd, terwijl enkele Bundesliga-clubs Jander naar de Duitse eerste klasse willen loodsen. Die concurrentie maakt het voor zowel Club als Anderlecht niet makkelijker, want de kans is groot dat Nürnberg zijn goudhaantje liever binnen Duitsland ziet verkassen.

Hoe de saga rond Caspar Jander afloopt, blijft voorlopig koffiedik kijken. Club Brugge en Anderlecht zullen hun financiële grenzen moeten aftasten om de middenvelder binnen te halen. Als de vraagprijs niet zakt, dreigt Jander een dossier te worden dat in de prullenmand belandt, al kan een plotse wending op de transfermarkt altijd voor verrassingen zorgen.