Na Antwerp en Kortrijk is het nu ook over en sluiten voor Lamkel Zé bij STVV: "Met alles en iedereen ambras"

Een grote verrassing is het eigenlijk voor niemand, maar toch komt de boodschap nog steeds binnen. Didier Lamkel Zé en STVV? Dat verhaal lijkt nu ook al geschreven. Het is niet de eerste keer dat het voorvalt.

Bij Royal Antwerp kwam hij met grote trom aan en speelde hij een paar goede wedstrijden, maar al snel werd hij meer een cultfiguur dan écht een voetballer die het maximale uit zijn carrière lijkt te willen halen.

Einde verhaal

Uiteindelijk vertrok hij er na veel vijven en zessen, maar na een buitenlands avontuur kwam hij naar KV Kortrijk. Opnieuw was dat zonder veel succes, al was hij wel een paar keer bepalend voor De Kerels.

En nu zitten we aan zijn derde periode in ons land en alweer wist de winger in zijn beginperiode bij STVV de nodige indruk te maken, maar ondertussen heeft hij er zich andermaal helemaal overbodig gemaakt. Ondertussen traint hij er apart, terwijl De Kanaries nog vijf belangrijke matchen spelen om in eerste nationale te blijven.

Met iedereen ambras

"Hij heeft het nog lang volgehouden", kon er een smalend lachje af bij Tuur Dierckx in 90 Minutes. "Er moet toch ook iets gebeurd zijn op training", pikte Filip Joos vragend in. "Hij is niet meer te verdedigen."

Voor Frank Boeckx is het ook duidelijk: "De spelers gaan hem ook niet beschermen. Hij maakt met alles en iedereen ambras."