Het waanzinnige bedrag dat Club Brugge zou kunnen ontvangen: transferrecord in de Pro League compleet vernield?

Club Brugge zou de bankrekening kunnen doen ontploffen. Blauw-zwart zou deze zomer afscheid moeten nemen van onder meer Joel Ordonez... en zullen hun tranen drogen met bankbiljetten.

Joel Ordonez (20 jaar) heeft dit seizoen een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt bij Club Brugge. Als onbetwiste basisspeler in de verdediging van blauw-zwart heeft de Ecuadoraan 39 wedstrijden gespeeld in alle competities en heeft hij natuurlijk ook indruk gemaakt in de Champions League tijdens de schitterende Brugse campagne.

Veel interesse

Achter de schermen bij Club Brugge weten ze het al: de volgende recordverkoop zal zijn naam dragen. In 2022 overgekomen uit Ecuador, heeft Ordonez snel de stappen doorlopen om het A-elftal al het jaar daarop te halen en hij wordt nu gewaardeerd op 27 miljoen euro op Transfermarkt.

De Ecuadoriaanse pers meldt interesse vanuit Engeland voor Joel Ordonez: Liverpool en Chelsea zouden hem op het oog hebben... maar Brugge is veeleisend. De Bruggelingen zouden veel meer vragen dan de marktwaarde van de verdediger, die nog tot 2028 onder contract staat.

Recordbedrag

Club hoopt tussen de 50 en 60 miljoen euro te ontvangen voor hun Ecuadoraanse international, aldus Bola VIP. Een bedrag... dat Chelsea wellicht op tafel zou kunnen leggen. Joel Ordonez zou dan de recorduitgaande transfer van Club en de Pro League worden.

Hij zou het record van vorig jaar verbreken met de opmerkelijke verkoop van Igor Thiago aan Brentford voor 36 miljoen euro. Een bedrag dat Club Brugge opnieuw zou kunnen herinvesteren om hun dominantie in het Belgische voetbal te bevestigen.