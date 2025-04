"Niet stressbestendig en hij kent het reglement niet": Filip Joos streng voor scheidsrechter, die ... Antwerp - Club Brugge zal fluiten

Zondagnamiddag ontvangt Antwerp Club Brugge op de Bosuil. Lothar D'Hondt mag deze match in goede banen leiden, terwijl Jan Boterberg VAR is. Dat blijkt uit de aanduidingen gedaan door de Belgische voetbalbond.

Niet iedereen zal daar evenzeer over te spreken zijn, want Lothar D'Hondt kreeg deze week de wind van voren na zijn optreden in de vorige wedstrijd waar hij een belangrijke rol speelde.

