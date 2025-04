Cercle Brugge blijft rotsvast geloven in operatie redding: "Maar er zullen nog rare zaken gebeuren"

Cercle Brugge speelde op de eerste speeldag van de Relegation Play-offs 2-2 gelijk tegen KV Kortrijk. Het zag De Kerels in blessuretijd nog langszij komen en zo is De Vereniging zijn polepositie kwijtgeraakt in de strijd tegen degradatie. Toch blijven ze strijden voor de redding.

"We moeten deze teleurstelling een plaats geven en dan op naar zaterdag", liet doelpuntenmaker Thibo Somers meteen optekenen na de 2-2 in en tegen KV Kortrijk. "De match tegen Beerschot wordt ook weer een heel belangrijke wedstrijd." Challenge voor Jimmy De Wulf "Ik heb op zich genoten van mijn debuut en de hele voorbereiding. Het belang van de wedstrijd was groot. De Relegation Play-offs zijn een challenge die ik ben aangegaan." "Het is aan ons om de nodige lessen te trekken", besefte ook Jimmy De Wulf. "We hebben nog steeds zes punten voorsprong op KV Kortrijk, maar staan nu achter STVV. Ok, ik kijk liever naar boven dan naar beneden." Nog rare zaken te gebeuren? "We moeten nu achtervolgen op STVV. Als en indien? We moeten de realiteit onder ogen zien en ons voorbereiden op de match tegen Beerschot." De coach beseft dat het nog kan spoken de komende vijf wedstrijden, te beginnen tegen Beerschot: "Het is aan ons om de rust te bewaren, want er zullen nog rare zaken gebeuren."