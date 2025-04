Het debuut van Jimmy De Wulf als T1 bij Cercle Brugge krijgt wrang nasmaakje

Cercle Brugge speelde op de eerste speeldag van de Relegation Play-offs 2-2 gelijk tegen KV Kortrijk. Het zag De Kerels in blessuretijd nog langszij komen en zo is De Vereniging zijn polepositie kwijtgeraakt in de strijd tegen degradatie. Dat zag ook nieuwbakken coach Jimmy De Wulf.

"We nemen de wedstrijd meteen in handen, want we hadden geleerd uit de vorige wedstrijd. We wisten hoe KV Kortrijk aan deze wedstrijd ging starten", aldus Jimmy De Wulf in zijn eerste analyse als T1 bij Cercle Brugge.

Niet achteruit kruipen

"We zijn daar behoorlijk goed in geslaagd. Stilstaande fases hebben hun belang en we wisten dat het een sterk punt was bij Kortrijk. Jammer genoeg nemen we daar toch een doelpunt op en dan is het voor ons even zoeken geweest."

"De rode kaart was een omslagpunt, want toen namen we de wedstrijd in handen. Na de voorsprong beginnen we jammer genoeg achteruit te lopen in plaats van de druk hoog te houden en voorwaarts te gaan."

Ontgoocheling op het einde

Onder het motto: dan weet je wat er kan gebeuren. "De 2-2 was een ontgoocheling op het einde van de wedstrijd." Een gevoel dat ook leefde bij de spelers na de puntendeling.

"Op Kortrijk is het nooit makkelijk om te spelen", pikte doelpuntenmaker en kapitein Thibo Somers in. "We moeten de teleurstelling een plaats geven en kijken naar zaterdag toe." Tegen Beerschot moet gewonnen worden, zoveel is duidelijk.