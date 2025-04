Sam Kerkhofs is bikkelhard voor lievelingsploeg Anderlecht na match tegen Club Brugge: "Met kaka in de broek op het veld gestapt"

RSC Anderlecht begon aan de play-offs met een dramatische prestatie op Jan Breydel tegen Club Brugge. Dit weekend volgt al een nieuw topduel tegen KRC Genk en dus wordt het afwachten wat paars-wit dit seizoen op de mat kan brengen.

RSC Anderlecht maakte nog niet al te veel indruk de laatste weken of maanden. Er is nog de bekerfinale en nog negen wedstrijden in de play-offs, maar de analisten hebben het niet al te hoog meer op met paars-wit.

Ruimte voor verbetering?

"De ruimte voor verbetering is misschien wel nog groter dan bij Antwerp of Gent", opperde Filip Joos in 90 Minutes. "Met een fitte Dolberg, met Vertonghen die kan meedoen, met Sardella ... Het kan ook niet slechter dan nu."

Sam Kerkhofs - supporter van RSC Anderlecht - is nog strenger: "Na wat ik in Brugge gezien heb, zie ik ze niet meteen punten pakken. Ook niet in eigen huis in deze play-offs tegen de top-3. Ik hoop het echt dat het thuis anders zal zijn, maar ..."

Geen kans op doel

"Het was toch niet alleen de wurggreep van Club Brugge? Zelfs toen ze niet meer doordrukten, was er geen kans op doel. Patro Eisden heeft in de Beker van België nog op doel kunnen schieten. Er was echt 0 komma 0."

"Het gaat over persoonlijkheid, of een totaal gebrek daaraan. Diepgang is al twee jaar het probleem. In de bus zagen ze de line-up van Club Brugge en zo zijn ze met kaka in de broek het veld opgestapt."