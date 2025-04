Verrassing voor jonge Belg: van Deinze ... naar Paris Saint-Germain

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Van het spelen in de Challenger Pro League en bijna failliet gaan naar... een contract bij Paris Saint-Germain? Het verhaal lijkt te mooi om waar te zijn, en toch...

Sinds het faillissement van SK Deinze heeft het merendeel van de spelers van de Vlaamse club een nieuwe club gevonden. Maar dat was nog niet het geval voor onder andere een van de grootste talenten van Deinze: Ilian Mhand (19 jaar), opgeleid bij Dender en in 2023 bij Deinze gekomen.

Van Deinze naar PSG ...

Het moet gezegd worden dat Mhand pas bij de A-kern kwam na de eerste onrust aan het "einde" van het seizoen van SK Deinze: nadat de meerderheid van de ervaren spelers in staking was gegaan, nam Mikhail Turi de ploeg over en deed een beroep op heel wat jongeren, waaronder Ilian Mhand die zelfs de aanvoerdersband droeg.

Nu zit hij zonder club en de in Brussel geboren vleugelspeler heeft nu een test afgelegd... bij Paris Saint-Germain, meldt de Franse krant L'Equipe.

Jonge Belg naar PSG?

Sterker nog: na een paar dagen te hebben getraind met het beloftenteam van PSG, heeft hij een zeer sterke indruk gemaakt.

Kortom: er zijn echte kansen dat Ilian Mhand een contract tekent bij Paris Saint-Germain, ook al zal het in eerste instantie alleen zijn om toe te treden tot de U21-kern. Een behoorlijke boost en een onverwachte kans in zijn jonge carrière.