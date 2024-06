Nicky Hayen legt uit waarom hij grote verrassing volop kansen gaf, met titel tot gevolg

Weinigen geloofden er nog in toen Nicky Hayen het roer overnam van Ronny Deila. Maar na een knappe 24 op 30 in de Champions' Play-off werd Club Brugge alsnog kampioen. Daar mogen ze zeker ook Denis Odoi voor danken.

Denis Odoi kwam tijdens de reguliere competitie tot amper 565 speelminuten verdeeld over zeventien wedstrijden, maar in de Champions' Play-off kreeg hij wel volwaardig zijn kans met 462 extra speelminuten bij blauw-zwart.

“De dynamiek van een vestiaire wordt bepaald door spelers als jij. Mes tussen de tanden, grinta voor drie, op meerdere plaatsen inzetbaar, maturiteit, zelfkennis en intelligentie gekoppeld aan een overvloedige portie winnaarsmentaliteit”, was Karl Vannieuwkerke al vol lof bij Krant van West-Vlaanderen.

In Extra Time liet Nicky Hayen zich ook uit over de zaak: "Waarom we hem de kans gaven? We wilden duidelijkheid en op links kiezen tussen Meijer en De Cuyper. Die duidelijke keuzes wilden we maken", aldus de coach van Club Brugge.

Odoi heel scherp aan het trainen

"Denis was gewoon heel scherp aan het trainen. Hij heeft ook heel veel ervaring en heeft ook titels gewonnen. Je hebt die ervaring ook nodig om de jonge gasten te begeleiden. Je ziet hem in de ploeg komen en renderen."

"Tegen Genk speelde hij als verdedigende middenvelder en speelde hij een heel sterke wedstrijd. Dan zie je dat iemand vertrouwen heeft en dan maak je de andere spelers ook weer beter en worden de invallers ook scherper."