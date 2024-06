Thibaut Courtois deelt geheimen over zijn spel met Thierry Henry na glansrijke overwinning

Thibaut Courtois kon na een seizoen vol blessures triomferen in de finale van de Champions League. Tijd om zichzelf te prijzen tegenover Thierry Henry.

Na de gewonnen Champions League finale gaf Thibaut Courtois een interview voor CBSS samen met Thierry Henry. Beide heren kennen elkaar van bij de Rode Duivels.

“Ik denk in sommige momenten ziet het er minder spectaculair uit. Ik doe wat ik moet doen. Vandaag kon ik het niet veel gebruiken. Je hebt me op de training met De Rode Duivels gezien in positiespelletjes. Jij hebt daar gezien dat ik goed ben met mijn voeten”, deelt Courtois via cbssportsgolazo na de gewonnen finale van de Champions League.

Thierry Henry bevestigde de woorden van Courtois. De Belgische doelman ging nadien verder. “Ik speel niet zo veel moeilijke passes zoals Ter Stegen doet. Hij is volgens mij het beste met zijn voeten van alle doelmannen. Mensen zullen altijd manieren vinden om te kunnen zeggen dat iemand ergens niet de allerbeste in is. Ik blijf gewoon hard werken om mezelf iedere dag beter te maken”, besluit Courtois.