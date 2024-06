Weergaloos seizoen Club Brugge krijgt ook ferme recompensatie in Europa

UEFA heeft de 'Team of the Season' in de Europa Conference League onthuld, en Club Brugge, halve finalist, is goed vertegenwoordigd. Zo is een speler opgenomen in het seizoensbeste elftal, terwijl een andere is verkozen tot Jongere van het seizoen!

De UEFA heeft het team van het seizoen in de Europa Conference League bekendgemaakt en het zal niemand verbazen dat er een Bruggeling in zit. Het is Hans Vanaken die de eer heeft om in het middenveld van het team van het seizoen te staan, naast John McGinn (Aston Villa) en Kostas Fortounis (Olympiakos).

De metronoom van Club Brugge heeft 6 doelpunten gescoord en 1 assist gegeven in 11 wedstrijden in de Conference League dit seizoen. Hij is de enige van blauw-zwart in het elftal. Aston Villa, een andere halve finalist, heeft met McGinn en Leon Bailey twee spelers in het team van het seizoen..

© photonews

Fiorentina, dat Club Brugge heeft uitgeschakeld, heeft er zelfs drie in het team van het seizoen. Olympiakos, de winnaar van de Conference League, wordt ook vertegenwoordigd door drie spelers: Fortounis, Podence en El Kaabi.

Het Team van het Seizoen 2023/24 van de Europa Conference League, geselecteerd door het Technisch Observatiepanel van de UEFA ?#UECL— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) 1 juni 2024

Maar Vanaken is niet de enige speler van Club die in de schijnwerpers staat. Igor Thiago, die 5 doelpunten en een assist gaf in 10 wedstrijden in deze Europese campagne is verkozen tot Jonge Speler van het Seizoen in de Europa Conference League.