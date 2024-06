"Omgekocht voor een blikje sinaasappelsap?" Bizarre uitslag van 43-1(!) op laatste speeldag zorgt voor onderzoek

Af en toe vallen er eens resultaten te bespeuren die te mooi zijn om waar te zijn. Deze week was het raak in de Hongaarse U14-competitie, met een wel heel raar slot van de competitie. Mogelijk krijg het nog een staartje.

In de Eszak 18 Fordulo-competitie voor jongens tot veertien jaar was er een heel hevige titelstrijd aan de gang tussen Kerekegyhazi en Miklosi. Beide teams hadden met nog een speeldag voor de boeg evenveel punten.

De laatste wedstrijd zou gaan beslissen over de zaak. Miklosi deed wat het moest doen en won met 0-1 bij Nyarlorinci, waardoor ze op doelsaldo het kampioenschap naar hun hand zouden zetten. Of dat dachten ze toch.

Hungarian U14 league. The team in 2nd needed to win by 42 goals in the last game to be Champions..



They won 43 - 1 šŸ˜‚ pic.twitter.com/nXboRJVayf — FPL Focal (@FPLFocal) May 30, 2024

Het was buiten Kerekegyhazi gerekend, dat voor het ondenkbare zorgde. Ze moesten de wedstrijd met 42(!) doelpunten verschil winnen om alsnog de titel te pakken. En de wedstrijd eindigde uiteindelijk op niet minder dan 43-1.

Ongeziene 43-1!

Ongezien en vreemd volgens de Hongaarse voetbalbond, dat meteen een onderzoek instelde. Het is wel nog niet zeker of dat onderzoek ook iets gaat opleveren, want zo abnormaal is het resultaat niet eens zo blijkt.

Hekkensluiter Palmonostra sloot het seizoen af met een doelsaldo van -174, dus ook zonder de zware nederlaag op de laatste speeldag had het al veel doelpunten geslikt. Miklosi won een van zijn wedstrijden ook met 27-0 van het team.