Here we go: transfergoeroe kondigt dé transfer van het jaar aan, analisten laten zich uit over de zaak

Op de officiële aankondiging is het nog (even) wachten, maar de deal is wel rond. Kylian Mbappé gaat een vijfjarig contract tekenen bij Real Madrid. En zo lijkt De Koninklijke nu al een topfavoriet om volgend seizoen een zestiende Champions League te winnen.

De handtekeningen zijn gezet. Dat is wat transfergoeroe Fabrizio Romano laat weten over de deal van Kylian Mbappé, die van PSG naar Real Madrid gaat komende zomer. De deal is eigenlijk al sinds februari in de maak.

Nu is hij echter helemaal in kannen en kruiken. De snelle Fransman zal volgende week worden voorgesteld in Madrid, maar de documenten zijn dus nu al allemaal in orde. Na het winnen van de Champions League is het een nieuwe boost voor Real.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Rest de vraag: wat gaat dat opleveren bij Real Madrid naar volgend seizoen toe? "Normaal gezien speelt Mbappé het liefst op links, maar daar lijkt Vinicius Junior het niet eens mee te zijn", aldus Jan Mulder bij VTM 2.

Kylian Mbappé in een vrije rol bij Real Madrid?

"Ik denk dat hij gewoon in de spits zal komen in een vrije rol. Bellingham gaat dan een beetje achteruit en Mbappé loopt waar hij wil, maar iets minder op links. Ze zullen er volgend seizoen opnieuw dichtbij zijn in de Champions League."

Ook Marc Degryse denkt dat het de komende jaren wel eens raak kan blijven zijn voor Real Madrid. "Ze willen de beste spelers binnenhalen. Eden Hazard vond het niet erg om daar op de bank te zitten, het is een fantastische club om te blijven."