'Jürgen Klopp heeft een akkoord bereikt met nieuwe club om trainer te worden'

Jürgen Klopp gaat volgend seizoen opnieuw als clubcoach aan de slag. Dat verhaal is momenteel te horen in Italië.

Jürgen Klopp heeft na zijn vertrek bij Liverpool een nieuwe rol aangenomen als Global Head of Football Operations bij Red Bull. In deze functie houdt hij toezicht op de sportieve strategie van clubs zoals RB Leipzig, RB Salzburg, New York Red Bulls en twee Braziliaanse teams.

Klopp had aangegeven dat hij voorlopig geen coach wil zijn, maar zich richt op het ondersteunen van sportdirecteuren en het ontwikkelen van talent. Hij ziet zichzelf als een mentor voor trainers en management binnen de Red Bull-organisatie.

Volgens het Italiaanse dagblad La Stampa heeft Jürgen Klopp echter een akkoord bereikt met AS Roma om de nieuwe hoofdtrainer te worden. Klopp zou aanvankelijk zijn woord hebben gegeven aan een andere club, maar toen die deal niet doorging, koos hij voor Roma.

De ja van Klopp zou zondagavond laat binnengelopen zijn in Rome. De komst van Klopp maakt deel uit van een bredere sportieve hervorming binnen de club, waarbij ook de spelersselectie grondig wordt herzien.

Claudio Ranieri, die momenteel als interim-trainer fungeert, zal een adviserende rol krijgen binnen de nieuwe technische structuur. Roma hoopt met Klopp een nieuwe koers te varen en zich weer te mengen in de strijd om de topplaatsen in de Serie A.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano klopt het hele verhaal niet. Hij zou geïnformeerd hebben bij de agent van Jürgen Klopp en die heeft volgens Romano het verhaal afgedaan als larie en apekool.