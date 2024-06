Verrassing van formaat: Nainggolan heeft zichzelf aangeboden bij Belgische club

Radja Nainggolan overweegt een terugkeer naar de Belgische competitie. De 36-jarige ex-Rode Duivel heeft zich volgens informatie van Het Nieuwsblad zichzelf aangeboden bij Beerschot.

Ondanks zijn bereidheid om geen exorbitant loon te vragen, lijkt Beerschot niet geïnteresseerd. Nainggolan is momenteel einde contract bij Bhayangkara FC in Indonesië, waar hij degradatie niet kon voorkomen.

Hoewel hij eerder aangaf zijn toekomst in Indonesië te zien, lijkt hij van gedachten te zijn veranderd en wil hij graag terug naar België. Nainggolan begon zijn carrière bij Germinal Beerschot en werd vier jaar geleden ambassadeur van de club.

Nainggolan ging wel voor aartsrivaal Antwerp spelen, maar daar werd zijn contract na anderhalf jaar ontbonden. Daarna speelde hij enkele maanden bij SPAL in de Italiaanse tweede klasse en vervolgens in Indonesië.

Nainggolan wil zijn carrière graag in België afsluiten, bij voorkeur in zijn geboortestad Antwerpen. Hij zou bereid zijn stevig in te leveren. Een terugkeer naar Antwerp is echter uitgesloten en Beerschot lijkt ook niet toe te happen.

Hoewel zijn toekomst onduidelijk is, blijft Nainggolan hoopvol om in België zijn carrière te beëindigen. Zijn wens om in eigen stad afscheid te nemen van het profvoetbal blijft een belangrijke drijfveer voor de middenvelder.