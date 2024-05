Stuurde Ivan Leko aan op ontslag met uitspraken? Nog een vreemde situatie aan de boorden van de Maas

Het mag duidelijk zijn dat Ivan Leko meer verwacht had toen hij werd aangesteld als coach van Standard. De Kroaat had niet gedacht in deze situatie te zijn beland, waar de sportieve resultaten zelfs minder belangrijk zijn dan wat er in de andere afdelingen van de club gebeurt.

Nee, Leko is niet van plan om zelf op te stappen na zijn woorden op zijn persconferentie gisteren. Een stevige 1-4-nederlaag tegen Gent inspireerde hem om de club "een grap" te noemen. Daarmee wou hij aanhalen hoe de situatie binnen de club hem raakt en dat het snel moet opgelost worden.

"Ik voel me erg triest. Is het mogelijk om te werken in deze context? Met maskers op en tegen onszelf liegen, al enkele weken. We hopen dat het ondanks alles goed zal komen, maar deze competitie is te serieus, deze club ook."

Al klonken zijn woorden wel héél zwaar. "Ik wil geen deel meer uitmaken van deze grap, maar ik ben nog steeds trots om de coach van deze club te zijn. Het zal weer goed komen, met of zonder mij. Maar op dit moment is deze club op elk niveau een grap. Van boven tot beneden. In 20 jaar heb ik hier bijna nooit gewonnen, als speler of als coach. En nu dit."

Een hint dat hij zelf gaat opstappen? Nee dus. Maar mogelijk is het intern wel een reden om niet langer met hem door te gaan. Daar waren al twijfels over. Maar zelf zijn ontslag indienen zou hem geld kosten.

Stuurt hij dan aan op een ontslag? Leko heeft aan de boorden van de Maas een contract tot 2026. Dat zou dus betekenen dat Standard hem een ontslagvergoeding moet betalen. En dat is momenteel ook niet echt een optie. Afwachten hoe deze situatie verder gaat ontwikkelen.