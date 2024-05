Twee maanden geleden nog jeugdtrainer, volgende week als hoofdtrainer op de bank bij Club Brugge in allesbepalende match: "We gaan normaal doen"

Het kan snel gaan bij Club Brugge. Nadat hij pas in januari trainer werd van de U18 van Club Brugge zal Michiel Jonckheere volgende zondag als hoofdtrainer op de bank zitten bij blauw-zwart in de allesbepalende match tegen Cercle Brugge.

Nicky Hayen is na zijn twee gele kaarten tegen Anderlecht sowieso geschorst tegen Cercle Brugge. Daar liet de KBVB geen twijfel over bestaan in hun communicatie voor de speeldag. Michiel Jonckheere krijgt zo de honneurs om de kampioenenmatch van blauw-zwart te leiden.

Een onwaarschijnlijk verhaal eigenlijk. In januari haalde Club Jonckheere weg bij de U18 van Oostende om hun eigen U18 onder zijn hoede te nemen. Toen Ronny Deila en zijn staf vertrok schoof hij ook op in het trainersorganigram omdat Hayen natuurlijk ook een staf nodig had. En nu zal hij dus zelf als hoofdcoach op het blad staan.

Hayen kon het op de persconferentie na de match alvast heel goed uitleggen. Op de vraag of ze niet te veel vierden alsof ze al kampioen waren, kwam het antwoord heel snel en open: "We doen al heel deze play-offs zo normaal mogelijk. Iedereen dacht dat het onmogelijk was dat we hier zouden staan op deze manier."

Gevierd alsof we al kampioen waren? Het is altijd speciaal om op Anderlecht te winnen en in deze omstandigheden was het nog specialer

"Maar dit was een sleutelmatch. Het is normaal al speciaal om te winnen op het veld van Anderlecht en nu het een sleutelmatch was, maakte dat het nog specialer. Maar vanaf dinsdag gaat alle focus op Cercle. Ik ken deze spelersgroep al een paar maanden. Ik weet dat ze de focus gaan verleggen. Die jongens gaan klaar zijn."

Het niveauverschil was trouwens vrij groot. "We hadden Anderlecht goed bestudeerd en ons aan het plan van de heenmatch gehouden. We hebben ze gedwongen lager aan de bal te spelen en wij hebben met lef gevoetbald. We geloven heel hard in onze eigen kwaliteiten. En ik durf zeggen dat we de betere ploeg waren. Wij vonden de ruimtes en zijn heel volwassen gebleven. We hebben wel wat spelers met die ervaring."