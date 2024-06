Analist laat zich uit, speler zelf wil graag blijven: wat doet Anderlecht om Braziliaanse topclub de loef af te steken?

Bij RSC Anderlecht zijn ze op zoek naar heel wat versterkingen naar volgend seizoen toe. Daarbij denken ze ook aan een oude bekende, die er ook dit seizoen al was. Mogelijk blijft hij ook volgend seizoen.

RSC Anderlecht zag deze week Federico Gattoni de poorten van Neerpede achter zich sluiten. Hij werd dit seizoen gehuurd van Sevilla. Toch hoeft dat nog niet meteen het einde te betekenen van het avontuur tussen beiden.

Gattoni is in deze play-offs al serieus getest geweest. In de reguliere competitie verzamelde de Argentijnse verdediger slechts 98 minuten. Door de schorsing van Debast en de blessure van Vertonghen werd dat iets helemaal anders in Champions' Play-off.

© photonews

De technische staf heeft zijn conclusie al klaar en ook Jesper Fredberg hoeft niet al te veel meer overtuigd worden. Aangezien Zeno Debast quasi zeker vertrekt en de toekomst van Jan Vertonghen nog onduidelijk is, willen ze hem houden.

Flamengo als kaper op de kust

Of dat ook gaat lukken? Gattoni zelf zou het wel zien zitten om opnieuw naar Anderlecht te komen, maar hij ligt nog tot 2027 onder contract bij Sevilla en ook daar hebben ze dus nog iets te vertellen over de zaak - zeker als er kapers op de kust zijn.

Die zijn er ook, want Flamengo zou wel wat zien in de centrale verdediger. Ook Gilles De Bilde heeft wel wat te zeggen over hem: “Hij liet geen slechte indruk achter. Gattoni is gehuurd, maar om te zeggen of ze hem moeten kopen? Dat is aan het bestuur, maar hij deed het zeker niet onaardig", aldus De Bilde bij DAZN.