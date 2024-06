Slecht nieuws voor Bruggelingen: Ceulemans windt er geen doekjes om

De EK-selectie van Domenico Tedesco is definitief. En daarbij zijn een aantal spelers verrassend opgeroepen, maar een aantal anderen ook weer niet. Bij Club Brugge hebben ze een paar spelers die ze er graag hadden bijgezien.

Ook Hans Vanaken en Brandon Mechele haalden de selectie niet. Lorenzo Staelens vond alvast dat zij allebei mee moesten naar het EK. Jan Ceulemans heeft ook wel een en ander te zeggen over de niet-selectie van de Bruggelingen.

Na het seizoen dat beiden speelden - met toch wel goede play-offs en een zesde titel tot gevolg - was een selectie misschien wel nog te verwachten, maar het is er niet van gekomen. En dat heeft mogelijk verstrekkende gevolgen.

Einde verhaal voor Vanaken en Mechele bij Club Brugge?

"Hans Vanaken had een ideale vervanger kunnen zijn voor iemand als Kevin De Bruyne, mocht hij vermoeid of geblesseerd zijn. Maar de trainer heeft daar anders over beslist", ziet Jan Ceulemans het somber in voor Vanaken.

© photonews

En hij gaat verder in De Krant van West-Vlaanderen: "Met Tielemans of De Ketelaere kiest hij daar liever voor andere alternatieven. En ergens begrijp ik ook wel dat hij een jongen als Vermeeren meeneemt om ervaring op te doen."

"Al betekent dat wel dat het voor Hans definitief over en uit zal zijn bij de nationale ploeg." En Vanaken is niet de enige die in de problemen zit: "Net als Vanaken zullen we Mechele niet meer bij de Duivels zien", is hij duidelijk.