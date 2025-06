Opvallende zet bij Standard: deze bekende naam krijgt nieuwe sleutelrol

Na het ontslag van Sébastien Grandjean heeft SL16 zijn nieuwe coach beet. Standard heeft gekozen voor iemand die het huis zeer goed kent.

Er kan gesproken worden van een interne transfer: de nieuwe coach van SL 16 zal namelijk Stéphane Guidi zijn, die tot nu toe de vrouwenafdeling van Standard leidde. Hij volgt Sébastien Grandjean op, die enkele weken geleden werd ontslagen, tegelijk met het vertrek van Réginal Goreux aan het hoofd van de academie.

Guidi is geen onbekende voor de jeugdteams van Standard, aangezien hij tot 2021 de U19 en U21 had geleid, waarna hij aan het hoofd van Standard Femina stond. Met de Rouches-dames boekte hij aanzienlijk succes door twee keer de Beker van België te winnen in 2023 en dit jaar, in 2025. Miriam Toloba is dit jaar ook verkozen tot Speelster van het seizoen in de Super League.

"Stéphane Guidi neemt nu de belangrijke uitdaging aan om onze jonge talenten verder te ontwikkelen binnen de U23-ploeg. Dit met als doel een eindklassering te behalen die de inspanningen van de club weerspiegelt, én tegelijkertijd de doorstroming van de sterkste spelers naar het eerste elftal te bevorderen. In deze rol zal hij rechtstreeks en nauw samenwerken met Marc Wilmots", aldus de club in haar verklaring.

SL16 ontsnapte nipt aan de degradatie, wat het einde van de afdeling geweest kon zijn, naast een enorme klap voor de hele club. Het herstel van het U23-team is een van de speerpunten van het nieuwe sportieve management van Standard.

Het vertrek van Guidi werpt echter nog meer twijfel op over de toekomst van Standard Femina. Ondanks de overwinning in de beker zou Matricule 16 simpelweg kunnen besluiten om haar vrouwensectie op te heffen, om de financiële inspanningen van de club te concentreren op het herstel van het A-team. Wordt vervolgd...